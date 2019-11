Renner Gerben Thijssen op intensieve verzorging na val op Gentse zesdaagse: "Scan toont drie kleine hersenbloedingen"

De jonge pistier Gerben Thijssen (21) is zwaargewond na een valpartij in het Kuipke tijdens de Gentse zesdaagse. Het verdict: drie ribben en een sleutelbeen gebroken, en drie kleine hersenbloedingen. De renner van Lotto Soudal botste met de Deen Frederiksen en smakte tegen de piste. Hij werd minutenlang verzorgd. "Thijssen is op zijn hoofd terechtgekomen, maar hij is stabiel", zegt Philippe Maertens, woordvoerder van de ploeg Lotto Soudal. Thijssen verblijft momenteel op de afdeling intensieve verzorging. Lees meer op Sporza.be.