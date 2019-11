Venetië onder water: "Stad zakt millimeter per jaar weg, maar de stijgende zeespiegel is de grote bedreiging"

"Een stormvloed is een combinatie van springtij en storm. Het wegzakken van de stad heeft te maken met het feit dat Venetië gebouwd is in een lagune. De stad is gebouwd op vroegere moerasgrond. Die moerasgrond is heel “slap”. Daardoor zakken de gebouwen in de stad langzaam maar zeker weg. Dat draagt bij aan overstromingen. Het aantal overstromingen neemt toe en dat komt door een combinatie van het wegzakken van de stad en het stijgen van de zeespiegel", legt professor Stijn Temmerman van de Universiteit van Antwerpen uit op Radio 1.



"Het wegzakken van de stad gebeurt met de snelheid van ongeveer een millimeter per jaar. De laatste honderd jaar is de stad tussen de tien en twintig centimeter gedaald. Dat is eigenlijk heel weinig. Je kan daar moeilijk de ogen voor sluiten. Venetië ligt amper 90 centimeter boven de zeespiegel. De zeespiegel stijgt door de klimaatopwarming. Dat is het grote probleem. Volgens de beste voorspellingen zal de zeespiegel 85 centimeter stijgen tegen het einde van deze eeuw."