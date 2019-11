Vlamingen in Venetië: "We kunnen niet met droge voeten buitenkomen" en "in mum van tijd liepen de straten onder water"

Veronique Welvaert is momenteel in Venetië voor de Biënnale en verblijft in een hotel op het bekende San Marcoplein. Voor haar was het gisteravond vooral "bevreemdend".

"We wisten dat het tij op komst was, daarom zijn we vroeg gaan eten. Maar ons hotel ligt bij San Marco, we kijken over de lagune, dus hier is het het ergst. In het hotel is het water gisteren beginnen te stijgen. Het personeel heeft alle meubels omhoog geplaatst, de stopcontacten van de koelkasten uitgetrokken. Maar het is toch serieus uit de hand gelopen.