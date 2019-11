Heel concreet: stel u wil naar de Filipijnen reizen. Via de app en de vernieuwde website van het ITG kan u heel wat informatie terugvinden over de gezondheidsrisico’s en vaccinaties. Bij landen tikt u ‘Filipijnen’ in en u krijgt een scherm met nuttige info.

Zo weet u in één oogopslag bijvoorbeeld in welke gebieden er in de Filipijnen 'geen', een 'laag' of een 'matig malariarisico' is, dat er in het land een risico op knokkelkoorts is, dat honden en andere zoogdieren er besmet kunnen zijn met hondsdolheid en er een risico op schistosomiasis (wormaandoening) is bij zwemmen of baden in meren en rivieren.

In de rubriek vaccinaties kan u onder meer lezen dat een hepatitis A-vaccinatie en een update van de basisvaccinaties (zoals polio, tetanus, difterie…) aanbevolen is voor alle reizigers en dat sommige reizigers zich verplicht moeten laten vaccineren voor gele koorts. Wie die reizigers zijn, staat ook vermeld.