Superfan Will Tura ging kijken naar concertfilm van Bruce Springsteen: “Hij heeft mij helemaal ingepakt”

Will Tura leerde Bruce Springsteen in de jaren 80 kennen met zijn hit “Born in the USA”. “Ik dacht toen, hé dat is mijn ding.” Het zijn vooral zijn kracht en zijn eerlijkheid die Tura aanspreken. Hij is blij dat dat ook terug te vinden is in de film. “Zijn succes is dat hij echt is. He’s real. Hij zingt zijn ding, met gevoel. Dat is zijn leven. Ik ben nu nog meer fan van hem. Hij heeft mij helemaal gepakt. Ik zing ook zelf en ik ga graag op in mijn liedjes. Ik kan mij daarin uitleven en dat heeft hij ook. Hij heeft ook enorm mooie songs.”