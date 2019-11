De chauffeur reed rond halfzeven net voor de oude Scheldebrug tegen de hoogtebegrenzers. Een hoogtebegrenzer is een metalen constructie die ervoor zorgt dat vrachtwagens van een bepaalde hoogte niet onder een brug kunnen rijden. Door de botsing viel de begrenzer naar beneden en hij kwam tussen de oplegger en de trekker terecht. Door het ongeval zat het verkeer muurvast op de N16 en alle vrachtwagens moesten rechtsomkeer maken en terugkeren via de nieuwe Scheldebrug.

Ondanks de tijdelijke signalisatie namen de takelwerkzaamheden een hele tijd in beslag en alle verkeer werd in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug gestuurd. Vooral het centrum van Temse, de Krijgsbaan en de omliggende woonwijken hadden het zwaar te verduren door het drukke verkeer.

Caroline Peelaerts van De Vlaamse Waterweg nv: "Wij begrijpen eigenlijk ook niet waarom vrachtwagens de signalisatie blijven negeren. Het is voor ons een raadsel want we hebben heel veel borden geplaatst die waarschuwen voor de hoogtebegrenzing."

Er worden nu geen extra maatregelen meer genomen omdat binnen enkele dagen de werken aan de oude Scheldebrug afgewerkt moeten zijn, en dan wordt de hoogtebeperking ook weggenomen.