Smeltende gletsjers kunnen gigantische hoeveelheden elektriciteit produceren

Stel dat we aan elke smeltende gletsjer ter wereld een dam zouden bouwen, dan zouden die in theorie samen zo'n 1.350 terawattuur per jaar aan extra elektriciteit kunnen opwekken. Dat komt ongeveer overeen met wat we in België in 16 jaar tijd verbruiken. Tot dat resultaat komen glaciologen van de technische universiteit van Zürich in een nieuwe studie. Door al het smeltwater op te slaan in meren, kunnen ook droge zomers en dreigende tekorten aan drinkwater worden opgevangen.