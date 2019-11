19 everzwijnen geschoten bij drukjacht in Ravels

Vernieling

In Ravels en omgeving zijn er te veel everzwijnen. De dieren zorgen voor schade bij boeren en natuurgebieden. Zo vernielen ze met hun gewroet de tuinen en velden in de buurt. En net daarom worden er drukjachten georganiseerd. Daarbij worden everzwijnen naar een bepaalde plek gedreven waar jagers verstopt zitten. Zo zijn er gisteren negentien everzwijnen neergeschoten.

Stabiel

"Drukjachten zijn heel nuttig", vertelt Patrick Engels van het Agentschap Natuur en Bos. "We hebben de indruk dat het aantal dieren sinds enkele jaren stabiel is." Hoeveel everzwijnen er nu precies in onze Kempen leven, is niet geweten. "Het is heel moeilijk om dat te tellen", aldus Engels.