Meisjes van 12 en 13 jaar gearresteerd na vechtpartij aan school in Merksem

Naar aanleiding van een vechtpartij aan een school in Merksem, startte de politie van Antwerpen een onderzoek in opdracht van het parket. Afgelopen vrijdag werd een meisje van 13 in elkaar geslagen door een groepje medeleerlingen. Het meisje hield er kneuzingen en een hersenschudding aan over. De vechtpartij werd gefilmd en nadien verspreid op sociale media.