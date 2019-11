Akkoord tussen directie en vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant: staking eindigt morgen

Het personeel protesteerde de voorbije dagen tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs. Vandaag was er daardoor al voor de tiende dag op rij hinder door stakingsacties.