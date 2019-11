Al 34 doden na Israëlische aanvallen op Gaza

Een hoge verantwoordelijke van de Islamitische Jihad kondigde deze ochtend vroeg een staakt-het-vuren aan in de Gazastrook. "Dat is er gekomen na bemiddeling door Egypte, want er is geen contact tussen Israël en de Islamitische Jihad of Hamas", zegt correspondent Ankie Rechess vanuit Israël.

"Een half uur later vielen er wel weer raketten in het zuiden van Israël, maar dat is heel gebruikelijk in deze regio, iemand moet het laatste woord hebben", voegt Rechess toe. "De kinderen kunnen er nog steeds niet naar school, het werk blijft stilliggen en de wegen blijven afgesloten. Iedereen is hier altijd heel sceptisch, het Israëlische leger blijft ook op post langs de grens, iedereen houdt hier z'n hart vast."

Volgens de Verenigde Naties zullen de komende uren van kritiek belang zijn. De VN roept beide kanten op tot zelfbeheersing, want "het Midden-Oosten heeft geen nieuwe oorlog nodig".