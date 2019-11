Antwerpse vuilnisophalers getuigen over toenemende agressie: "Ongeduldige chauffeurs rijden ons bijna omver"

Zelfs midden in de nacht, krijgen de Antwerpse vuilnisophalers te maken met verkeersagressie. Ongeduldige automobilisten schelden hen uit wanneer ze moeten wachten achter een vuilniskar, halen in via het voetpad (wat levensgevaarlijk is), of dreigen hen af met een mes.

De stad neemt maatregelen. De vuilnisophalers krijgen een directe verbinding met de politie. In geval van agressie kan zo de interventie door de politie veel sneller gebeuren. Vuilniswagens rijden in sommige gevallen ook met twee samen om de veiligheid te verhogen.

Stef Meerbergen ging een nacht mee op ronde in Antwerpen met de vuilnisophalers. Bekijk zijn reportage hieronder: