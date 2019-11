Anuna De Wever raakt niet in Madrid voor klimaatconferentie: "We zullen online proberen te volgen"

Anuna De Wever zal de klimaatconferentie in Madrid niet bijwonen. Ze heeft net de lange zeiltocht naar Brazilië afgerond. De bedoeling was om, samen met de andere klimaatactivisten aan boord, op een ecologische manier de klimaatconferentie COP25 in Chili bij te wonen. Die conferentie werd onverwachts verplaatst naar Madrid door de aanhoudende protesten in Chili. Youth for Climate gaat een Belgische delegatie naar Spanje sturen, De Wever zal vanuit Brazilië de conferentie online volgen en mee coördineren. Greta Thunberg raakt wel nog in Madrid, zij kan meevaren met een koppel, zo meldt ze op Instagram.