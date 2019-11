Allesbepalend examen in Zuid-Korea legt zelfs het vliegverkeer lam: "Belangrijkste dag in leven van student"

In Zuid-Korea hebben ongeveer een half miljoen jongeren vandaag het "Suneung"-examen afgelegd. De test bepaalt of jongeren naar de universiteit mogen, en naar welke universiteit. "Het is bepalend voor je hele leven", vertelt correspondent Jeroen Visser vanuit Zuid-Korea. Opdat de studenten zich zouden kunnen concentreren, wordt het hele openbare leven in Zuid-Korea stilgelegd: vliegtuigen mogen niet landen en bouwwerven pauzeren hun werkzaamheden.