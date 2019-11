Verenigd Koninkrijk gaat voorlopig geen kandidaat voordragen voor de Europese Commissie

In Brussel bevestigde een woordvoerster dat von der Leyen de brief heeft ontvangen. De Duitse had deze maand al twee brieven naar Londen gestuurd met het dringende verzoek om een kandidaat voor te dragen. Ook de Europese regeringsleiders hadden de Britse premier Boris Johnson eind oktober, naar aanleiding van het uitstel van de brexit, duidelijk gemaakt dat hij een kandidaat naar Brussel moet sturen.



Zo ontstaat bijkomende onzekerheid over het aantreden van de Commissie van von der Leyen. Von der Leyen wou de voorbije dagen niet ingaan op de vraag of haar Commissie zonder Brits onderdaan aan de slag kan. "We antwoorden niet op hypothetische vragen", zei een woordvoerster woensdag nog.