Voorzitterskandidaat Joachim Coens (CD&V): "Als Open VLD abortus versoepelt, is dat groot probleem"  

CD&V-voorzitterskandidaat en havenbaas Joachim Coens verwoordt het nog wat scherper: "Partijen die nu aan zet zijn om een federale regering te vormen, de PS en wie nu in onze regering zit, waaronder ook Open VLD, moeten weten dat dit nu doorduwen een groot probleem is". Zulke zaken regelen in lopende zaken "kan" voor Coens "niet".

"Dat wekt zeker geen vertrouwen om verder te gaan met deze coalitie", zegt hij. "Dit op een snelle manier regelen is voor ons echt een breekpunt. We zullen het op tafel leggen bij de gesprekken over een federale regering." De versoepeling tot 18 weken noemt Coens op dit moment "niet urgent".