"De dood van Jezus", deel 3 van bizarre trilogie van J.M. Coetzee

Nobel- en Bookerprijswinnaar J.M. Coetzee (Zuid-Afrika, 1940) rondt zijn vreemde Jezus-trilogie af met "De dood van Jezus". Hoewel Coetzee veel verwijzingen naar het evangelie, maar ook naar Don Quichot van Cervantes in zijn roman smokkelt, wijkt "De dood van Jezus" toch fors af van het bijbelverhaal. In essentie gaat de roman over individualiteit, eigengereidheid en geradicaliseerd idealisme. Beluister hieronder Lucas Vanclooster over Coetzee in "De Wereld vandaag" op Radio 1.