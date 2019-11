Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen voelen opnieuw stakingen bij De Lijn

Gisteren lag het zwaartepunt van de acties van het personeel van De Lijn in Vlaams-Brabant. En dat is ook vandaag zo. Ook in Oost-Vlaanderen is er opnieuw hinder.

"In Vlaams-Brabant rijdt zowat 20 procent van de bussen niet uit. Vooral in de Vlaamse Rand is het voelbaar, ook in Leuven is er in mindere mate hinder. In Oost-Vlaanderen rijden alle lijnen, al zijn er hier en daar verstoringen. En dat is dat vooral in en rond Gent. In de andere provincies is het rustig en we verwachten daar geen acties", zegt Annelies Meynaerts van De Lijn.

Het is al de tiende dag op rij dat de chauffeurs actie voeren. De onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd, ook gisteren niet. Later vandaag zitten beide partijen opnieuw rond de tafel. Knelpunt is een tekort aan chauffeurs, waardoor de planning van werk- en vrije dagen vaak moeilijk is. "De directie kiest voor dialoog, zowel met het personeel als met het oog op een oplossing voor de reizigers", is te horen.

Gedetaileerde info? Te vinden op de verstoringspagina van De Lijn.