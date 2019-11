Voormalig BRT-omroepster Denise Maes is overleden in een ziekenhuis in Brussel. Ze was 86. Vanaf eind jaren 50 kondigde Maes programma's aan op de openbare omroep. Ze presenteerde ook zelf verschillende programma's, waaronder de Elisabethwedstrijd en "Canzonissima". In die liedjeswedstrijd werd de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival gekozen.