Waarom flakkert het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen nu weer op? Dit moet u weten over Islamitische Jihad

Een echt vredesverdrag tussen Israël en de Palestijnen zit er nog lang niet in. De laatste keer dat die binnen handbereik leek, was in de jaren negentig. Toen bereikten de toenmalige Israëlische eerste minister Yitzhak Rabin en PLO-leider Yasser Arafat een overeenkomst over zelfbestuur voor de Palestijnen, en dus een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Die Oslo-akkoorden werden echter nooit in de praktijk omgezet, en het vredesproces liep vast. Tegenwoordig, na 25 jaar van escalatie, is het draagvlak voor vrede bij zowel de Palestijnen als de Israëliërs kleiner dan ooit.