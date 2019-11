Duitsland verplicht mazelenvaccin voor kinderen

In Duitsland is een wet goedgekeurd dat vaccinaties tegen mazelen vanaf 1 maart 2020 verplicht maakt in scholen. Volgens de minister van Volksgezondheid is dat nodig om een mogelijke epidemie van mazelen te voorkomen. Door de wet worden ouders verplicht om te bewijzen dat hun kinderen gevaccineerd zijn voor ze hen naar een nieuwe school kunnen sturen.