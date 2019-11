Belg van 18 mogelijk gestorven na roken e-sigaret, longartsen vragen verbod omdat risico's nog niet gekend zijn 

De Europese vereniging van longartsen pleit voor een algemeen verbod van e-sigaretten. Dat zegt longarts Ingel Demedts in "De ochtend" op Radio 1. Hij reageert daarmee op het overlijden van een jongeman van 18 in het ziekenhuis Sint-Lukas in Brussel. Hij overleed aan een longontsteking, waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van een cannabisproduct in een e-sigaret. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block onderzoekt de zaak. "Op dit ogenblik zijn er onvoldoende gegevens bekend om conclusies te trekken", aldus De Block.