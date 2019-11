"Riviercontract" moet overstroming van de Zwalm voorkomen en bestrijden

Zottegem, Horebeke en Zwalm liggen aan de Zwalmrivier, en hebben regelmatig wateroverlast bij hevige regen. De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen en de drie gemeenten engageren zich nu om over een jaar een riviercontract te hebben. Er volgt een heel parcours met voorstellen, fora en overlegmomenten, zodat iedereen kan meedenken en voorstellen kan doen.

"Iedereen zou moeten meedenken"

Overheden kunnen overstromingsgebieden aanleggen en grote maatregelen nemen, maar ook burgers kunnen actie ondernemen om wateroverlast tegen te gaan en te bestrijden, zeggen de initiatiefnemers.

"We willen iedereen aanmoedigen om mee te denken, voorstellen te doen én zelf actie te ondernemen, zegt Boris Snauwaert van de provincie Oost-Vlaanderen. "Zelfs individuele burgers kunnen een verschil maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat hun tuin en oprit niet helemaal verhard zijn, zodat het water in de grond kan sijpelen. Ze kunnen ook nadenken over hoe ze hun woning kunnen beschermen bij wateroverlast. Zeker met de klimaatverandering zullen de buien intenser worden, en zullen we te kampen krijgen met meer water. Om daarmee om te gaan moeten we daar met ons allen over nadenken. Dat is een uitdaging die wij als overheid niet alleen kunnen aangaan. Ook burgers en bedrijven, de landbouw- en de natuursector kunnen meedenken en helpen."

Lees verder onder de foto van de Zwalmmolen in betere tijden

De uitwerking van het riviercontract zal wel door de gemeenten zelf moeten betaald worden. Het is dus aan hen om te beslissen welke maatregelen ze wél en niet uitvoeren. Het hele traject naar dat riviercontract wordt betaald door Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en Europa.

Overstromingstest

De stappen die de drie gemeenten gaan zetten om over een jaar een riviercontract te hebben, die vind je terug op de website https://zwalmbeek.riviercontract.be/

Daar vind je ook een overstromingstest: je kan er zien hoe groot het risico is op wateroverlast op de plek waar je woont of werkt. Ook inwoners Brakel kunnen die test doen, maar hun gemeente stapt niet mee in het riviercontract.