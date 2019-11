Franse eurocommissaris Thierry Breton krijgt groen licht van Europa, inbreukprocedure geopend tegen VK

Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de Fransman Thierry Breton als Europees commissaris voor Interne Markt en Digitalisering. Hij haalde het ondanks de risico's op belangenvermenging waar verschillende europarlementsleden zich bezorgd over toonden.

Volgens parlementaire bronnen haalde de gewezen topman van de Franse betaalverwerker Atos het dankzij de stemmen van de centrumrechtse politieke familie (EVP), de liberalen (Renew), de sociaaldemocratische fractie (S&D) en de conservatieven (ECR). Radicaal links, ecologisten en extreemrechts vroegen bijkomende schriftelijke verduidelijkingen, maar zij vertegenwoordigen een minderheid.

Tijdens zijn hoorzitting donderdag zei Breton dat hij zich afzijdig zou houden bij beslissingen van de Europese Commissie waarbij vroegere bedrijven van hem betrokken zijn. "Het algemene Europese belang wordt mijn kompas", zei Breton.

De vroegere Franse minister van Economie en Financiën was recent topman bij Atos. Van 2002 tot 2005 leidde hij telecomreus France Telecom. Breton zei ook dat hij voor de hoorzitting al zijn aandelen verkocht heeft en al zijn functies in ondernemingen opgaf. Hij zei dat een voorkeursbehandeling van bepaalde bedrijven uitgesloten was.

Breton is de tweede kandidaat van de Franse president Emmanuel Macron. De eerste kandidaat, de gewezen minister van Defensie Sylvie Goulard, overtuigde het Europees Parlement niet. Aanvankelijk zou de Europese Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen starten op 1 november, maar ondertussen is dat 1 december geworden. Het Europees Parlement moet het hele team van Von der Leyen bevestigen.

Ook de kandidatuur van de Roemeense Adina Valean is goedgekeurd door het Europees Parlement. Valean wordt de nieuwe eurocommissaris voor Transport. Dat zegt de woordvoerder van het parlement, Jaume Duch, op Twitter.

Valean zei donderdag tijdens haar hoorzitting in het Europarlement dat ze het idee om het aantal vluchten in de Europese Unie te beperken niet steunt. Wel wil ze een betere organisatie van het luchtverkeer en meer brandstofefficiëntie om de uitstoot van CO2 te verminderen. Een taks op kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, is "een van de mogelijkheden" die de Roemeense conservatieve wil overwegen.