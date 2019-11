Geen kerstboomverbranding meer in Sint-Genesius-Rode: "Niet meer van deze tijd"

In januari van dit jaar vond de kerstboomverbranding voor de derde keer plaats in Sint-Genesius-Rode en het was een groot succes. Honderden inwoners kwamen naar de activiteit. Maar het evenement kwam toch ter discussie omdat bomen verbanden nu éénmaal niet milieuvriendelijk is. “Het fijn stof dat vrijkomt bij deze verbranding vrijkomt is niet goed voor de luchtkwaliteit”, zegt Bruno Stoffels (Engagement 1640). “Dat wij kerstbomen ophalen bij groothandelaars die overschot hadden om een groot vuur te maken, is natuurlijk ook dwaas.”

Nieuw evenement

De bevoegde schepen Miguel Delacroix (IC-GB) heeft oren naar die opmerking: "Het evenement is niet meer van deze tijd. Er kwam ook meer en meer kritiek op het evenement, mensen begrepen niet waarom we zoiets nog organiseerden met alle uitdagingen die we hebben op ecologisch vlak. We hebben dat gevolgd en een nieuw concept uitgebouwd."

"We wilden toch een evenement houden, naast de kerstmarkt", zegt Miguel Delacroix. "Daarom komt er een nieuw evenement; het wordt een aperitief met een show om de Rodenaars een gelukkig nieuwjaar te wensen."

Het nieuwe evenement vindt plaats op zaterdag 11 januari.