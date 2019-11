Geweld escaleert in Hongkong, Vlaamse universiteiten halen studenten terug naar België 

De protesten hebben vandaag nog een dodelijk slachtoffer geëist. Het gaat om een man van 70 die eerder deze week gewond raakte door een baksteen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vorige week kwam ook al een 22-jarige student om het leven na een val van een parkeergarage.

Op maandag werd een student door de politie van dichtbij neergeschoten. Betogers dompelden ook een man onder in benzine en staken hem in brand, na een aanvaring op straat. Beide slachtoffers zijn nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie is er op woensdag een betoger gestorven na een val.