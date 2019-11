Goede vriend van ex-president Barack Obama kandidaat bij Amerikaanse presidentsverkiezingen

Volgens Björn Soenens, correspont voor VRT NWS in de VS, is Patrick niet zomaar van de ene dag op de andere van gedachte veranderd. "Dit is een duidelijke zet van de centrumvleugel binnen de Democratische partij, en kan een gamechanger worden in de verkiezingen", zegt Soenens. "Het establishment van de Democratische partij heeft geen vertrouwen in Joe Biden (de voormalige vicepresident onder Barack Obama), die nu hun vertegenwoordiger is."

"Biden is een heel zwakke kandidaat, hij is te oud, zijn rally's trekken weinig volk, en zijn naam is ook bezoedeld door het impeachmentonderzoek naar president Donald Trump, waarin hij steeds vernoemd wordt", zegt Björn Soenens. "Patrick is ook een alternatief voor die andere centrumkandidaat, Pete Buttigieg, die bovenaan de peilingen staat in Iowa. Die vindt men nog te jong. Hij is pas 37. Patrick is de oudere Buttigieg, en de jongere Biden, als het ware."