Internationaal Strafhof zet licht op groen voor onderzoek naar systematisch geweld tegen Rohingya in Myanmar

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) geeft groen licht aan een onderzoek naar systematisch geweld tegen de Rohingya in Myanmar. Dat is een islamitische minderheidsgroep in het hoofdzakelijk boeddhistische land in Zuidoost-Azië. In augustus 2017 moesten meer dan 750.000 Rohingya het land ontvluchten na een offensief van het Myanmarese regeringsleger. Daarbij zou het leger zich schuldig hebben gemaakt aan tal van wreedheden.