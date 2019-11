Kunnen voedingsadvies op maat en een bijgestuurde winkelkar van u een gezondere mens maken?

Deelnemers krijgen dus subtiele duwtjes in de gezonde richting, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is heel wat tegenstrijdig voedingsadvies.

"Traditioneel zou je Cola vervangen door Cola Zero", zegt Jeroen Raes. "Dat klinkt logisch, want Cola Zero bevat minder calorieën. Vanuit darmflora-perspectief is het allemaal wat ingewikkelder. We weten op dit moment nog niet nog niet wat het effect is van de additieven in Cola Zero. Dat moet nog onderzocht worden. Daarom zullen we Cola Zero eerder vermijden als we advies geven om de darmflora te verbeteren."