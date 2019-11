Marieke Vervoort wordt postuum eerste ereburger van de stad Diest

Marieke Vervoort was al ambassadrice van de stad Diest, zoals ook andere Diestenaren dat zijn of waren. Televisiemaker Felice was bijvoorbeeld al ambassadeur van Diest; ook zanger Guy Swinnen promoot de stad via het ambassadeurschap. De paralympische atlete wordt de eerste ereburger van Diest. De stad had nog geen traditie op dat vlak. "Het ereburgerschap is een speciale erkenning vanuit de stad en zijn inwoners", zegt burgemeester Christophe De Graef, "en dat is in het geval van Marieke meer dan verdiend." Marieke behaalde verschillende medailles tijdens de paralympische Spelen van 2012 in Londen en van 2016 in Rio.

Gemeenteraad

Het ereburgerschap wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op maandag 25 november. "Eerst wordt het reglement goedgekeurd om het ereburgerschap mogelijk te maken", voegt de burgemeester eraan toe, "en dan zal de raad Marieke uitroepen tot eerste ereburger van Diest. De titel zal dan in ontvangst worden genomen door de mama en papa van Marieke. Zij zullen persoonlijk aanwezig zijn op de gemeenteraad", besluit de burgemeester.

Marieke overleed op 22 oktober jongstleden. Ze leed aan een ongeneeslijke spierziekte en koos voor euthanasie.