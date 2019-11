Tussen 1850 en 1900 werden opvallend meer "koekoekskinderen" geboren bij arme stadsgezinnen

Uit die nieuwe gegevens bleek dat het leeftijdsverschil niet uitmaakt. Het cliché van de oudere, bedrogen echtgenoot zoals op de 17e eeuwse schilderijen kon dus niet bevestigd worden. Maar de onderzoekers zagen tot hun verbazing wel dat er tijdens één specifieke periode veel meer koekoekskinderen werden geboren in bepaalde groepen van de bevolking.

"Tussen 1850 en 1900, de tweede Industriële Revolutie, kon de koekoeksgraad bij de laagste sociale klasse in de grootsteden oplopen tot 6 procent", zegt professor Larmuseau. Dat is tot 6 keer meer dan gemiddeld. "Bij de boeren op het platteland daarentegen werden slechts 0,5 procent koekoekskinderen geboren. Dat is niet verwonderlijk, want in kleine dorpen is veel meer sociale controle."

"Maar een echte verklaring hebben we niet. Het staat vast dat de hongersnood, cholera-epidemieën en sociale onrust in die tijd een zware impact had op het voorkomen van koekoekskinderen. Maar werd er ook meer bedrogen? Misschien waren er meer verkrachtingen of prostitutie? Daar is meer onderzoek voor nodig. We roepen antropologen, sociologen en andere wetenschappers op om verder aan de slag te gaan met onze data", besluit professor Larmuseau.