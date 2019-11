"Sorry" zeggen na een tragisch ongeval, hoe moet dat? "Met die 5 letters veeg je niet uit wat er gebeurd is"

Wat duidelijk is in het fragment tussen de oma, en haar zoon en schoondochter is dat de communicatie eigenlijk helemaal fout loopt door een opeenstapeling van misverstanden. Hetzelfde komt naar voor in het verhaal van Arianne en Dirk. Dirk is kraanman. Op een dag gebeurt er een vreselijk arbeidsongeval: hij is aan het werk en wil iets uit een put scheppen, maar heeft niet door dat Danny, de buizenlegger, daar op dat ogenblik nog aan het werk is. Danny wordt opgeschept door de kraan en overlijdt.

Pas in de rechtbank ziet Dirk de weduwe van Danny, Arianne. Zij heeft het er moeilijk mee dat Dirk haar nooit in de ogen heeft gekeken. Maar Dirk schaamt zich kapot, weet met zichzelf geen blijf en durft haar zelfs niet aankijken.