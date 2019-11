Moet u grijze tandvullingen laten vervangen door witte? "Zonder klachten heeft dat geen voordeel"

"Als de patiënt symptoomloos is, als die geen klachten heeft, en als er na klinisch en eventueel zelfs radiografisch onderzoek geen vaststellingen zijn dat er iets aan de hand is met de vulling, dan heeft het geen voordeel (behalve een esthetisch voordeel) om de vulling te vervangen", zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen.



Maar als er wordt vastgesteld dat de tand begint te breken rond de vulling, of als er barstjes zijn in het glazuur, dan is het wel nodig om in te grijpen. De vullingen vervangen vóór er klachten zijn, dat raadt het verbond af.