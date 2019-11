Nieuwe zware onlusten in Bolivia eisen nieuw slachtoffer

Het incident vond plaats in het dorp Yapacani, niet ver van de stad Santa Cruz op zo'n 900 kilometer van hoofdstad La Paz. Daarmee is het dodental bij het geweld na de verkiezingen opgelopen tot acht. Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was de socialistische president Morales. Hij nam zondag gedwongen ontslag en verkaste inmiddels naar Mexico, waar hij politiek asiel kreeg. Maar dat kon dus niet verhinderen dat het protest doorging.