Onderzoek crash MH17 richt zich meer en meer op Moskou

Uit de gesprekken blijkt dat Rusland heel wat macht had in Oost-Oekraïne op het moment van de ramp. Zo wordt er gepraat over de levering van militair materieel, over financiële zaken en werd er bijna dagelijks in Moskou afgetoetst. Een lokale rebellenleider zegt in zo'n gesprek in juli 2014 dat er "mensen komen met een mandaat van Sjojgoe" en dat "mensen uit Moskou" het bevel zullen overnemen. Sergej Sjojgoe is de Russische minister van Defensie.