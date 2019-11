Ook Motorola lanceert een plooibare smartphone

De Motorola Razr was begin jaren 2000 één van de meest verkochte gsm's ter wereld. Dat toestel was het antwoord van Motorola op het succes van de Finse Nokia die op dat moment marktleider was. In tegenstelling tot de meeste toestellen van Nokia was de Razr een "clamshell-model": een gsm die je kon dichtklappen.