Een schakeljaar in het secundair onderwijs veegt studievertraging onder ander tapijt weg

Er is meer behoefte aan vroegere en degelijke studieoriëntering binnen het secundair onderwijs. Dat is ook in de modernisering van het secundair onderwijs opgenomen in de vorm van de acht leerdomeinen in de tweede en derde graad. De indeling van het onderwijs in specifieke profielen zal daarmee in de komende zes jaar studenten ontwikkelen, die vakinhoudelijk en thematisch beter voorbereid zijn op de vervolgstudies. Het is dan aan de hogere onderwijsinstellingen om aan te geven welk leerdomein een leerling acht te volgen om aan een specifieke studie te mogen deelnemen.