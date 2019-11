Waarom kunst essentieel is voor democratie en mensenrechten

Kunst geeft op verschillende wijzen ruimte aan dat inlevingsvermogen – in bestaande of fictieve omgevingen, op basis van wat werkelijk gebeurde, ooit zou kunnen zijn, of in deze wereld niet mogelijk is, maar wel denkbaar. Tegelijkertijd traint kunst, in al z’n verschijningsvormen, de toeschouwer ook in die empathie. Voor heel even voelt die het verdriet van de zanger, de boosheid van een slachtoffer, de frustratie van wie vergeten werd, de verleiding, ook, van een dader. Kunst leidt op die manier tot inzicht in de ander. Het maakt het zich inleven in de situatie van de ander eventjes wat gemakkelijker. En vroeg of laat hoopt ieder van ons dat diegene naast ons, of iemand ver weg, misschien wel diegene die het beleid bepaalt, zich ook in ónze situatie kan inleven.