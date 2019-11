De politieke pyromanen van de jaren 30 zijn terug van weggeweest

Deze beweging vertaalde zich ook, zeker in het vrije Westen, door een consensus over het feit dat de samenleving gestoeld moet zijn op de Verlichting. Daarmee wordt dan bedoeld: de moderne liberale democratie die in haar basisorganisatie uitgaat van Vrijheid en Gelijkheid. Tegenover die Verlichting staan andere, vaak traditionalistische, samenlevingen in vele varianten; in de 20e eeuw gaat het dan om stromingen zoals het religieuze fundamentalisme, of ook om gelaïciseerde politieke strekkingen zoals het Communisme en het Nationaalsocialisme.

Het geloof in de mensenrechten werd in de decennia na 1945 ook heel absoluut verwoord; met veel overtuiging benadrukte de goegemeente de universaliteit van de mensenrechten. In werkelijkheid is het een gelaïciseerde religie waarin de aanhangers met veel overtuiging geloven. De gedestabiliseerde wereld van vandaag werkt ontnuchterend en doet ons scherper dan vroeger beseffen dat lang niet iedereen die overtuiging deelt. Niet iedereen accepteert nog de evidentie dat wat tijdens de Tweede Wereldoorlog kon gebeuren, ons vandaag moet inspireren.