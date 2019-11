Overstromingen in Venetië: Italiaanse regering roept de noodtoestand uit

Niet alleen Venetië, maar ook andere plaatsen in Italië zijn zwaar getroffen door overstromingen. In Veneto, de regio waar Venetië toe behoort, en in Friuli-Venezia Giulia, maar ook in meer zuidelijke regio's zoals Puglia en Basilicata. Ook daar belooft premier Conte bij te staan met hulp.

Het lijkt er overigens niet op dat de watersnood snel voorbij zal zijn. Vandaag zou het minder hard regenen, maar vanaf morgen zou een zware Atlantische depressie het noordoosten van Italië, waar Venetië ligt, weer raken. Ook in de rest van Italië is niet meteen beterschap in zicht.