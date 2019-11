Indrukwekkend experiment met groot schip op strand: "Willen aantonen dat schip kan stranden zonder dat het schade oploopt"

Het gaat om een oefening van de rederij P&O Maritime Logistics. Het bedrijf wil aantonen dat het mogelijk is om een schip te laten stranden zonder dat het schade oploopt. Het schip legt elektriciteitskabels tussen de windturbines in zee en het vasteland. "Door aan land te komen, kan het die kabels veel preciezer afleveren", zegt Koenraad Vanhevel van P&O Maritime Logistics.

"Wij landen ons schip op het strand. We leggen de kabel uit, daarna komt een kraan die kabel aanpikken en komt het schip weer drijvende. Het schip vaart richting het windmolenpark terwijl het de kabel uitrolt, zodat de kabel daar kan worden aangesloten. Het is een behoorlijk ingewikkelde operatie om het schip in de juiste positie te manoeuvreren en zonder schade aan de grond te zetten."

De politie heeft een veiligheidszone afgespannen. Je kan nog tot drie uur naar het schip gaan kijken. Dan start de vloed en kan de kapitein normaal gezien opnieuw wegvaren.