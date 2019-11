Papierbedrijf uit Aalter plant 2.500 bomen in bos van Natuurpunt

Een papierbedrijf uit Aalter doet een opmerkelijke actie. Ze gaan, samen met Natuurpunt, 2.500 bomen aanplanten in Aalter.

Bomen planten met het personeel

Op zondag 17 november steekt het personeel van het papierbedrijf IGEPA de handen uit de mouwen om 1 hectare vol te planten met 2.500 bomen. Het bos komt er in het natuurgebied Ganzeveld in Aalter. Het gebied is nu al 44 hectare groot en neemt toe. "Zondag trekken we naar het Ganzeveld met het personeel, maar ook familieleden zijn welkom om te helpen met de bomen", zegt Serge De Crits van IGEPA.

Papier gaat ook samen met milieu

"Velen denken dat de papierindustrie heel schadelijk is voor het milieu. Maar voor papier wordt amper bos gekapt.", zegt Serge De Crits. "Voor papier worden de bijproducten van bomen gebruikt zoals takken en de kruin, maar niet de stam." IGEPA start met een campagne 'paper is nature', "papier is niet noodzakelijk slecht voor het milieu. Het aanplanten van het bos in Aalter is het startschot van deze campagne." Het bos komt er in samenwerking met Natuurpunt, "en is er natuurlijk om te blijven, daar gaat niets van naar de industrie", sluit Serge De Crits af.