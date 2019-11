Cultuursector protesteert tegen besparingen Vlaamse regering, S.M.A.K. in Gent gesloten uit solidariteit

Het S.M.A.K. in Gent laat weten dat het museum vandaag gesloten blijft uit solidariteit. Een 50-tal personeelsleden en de directie zijn wel aan het werk, maar bezoekers kunnen het gebouw niet in. "Wij willen onze solidariteit uiten naar jonge kunstenaars die morgen en overmorgen bij ons in het museum of in andere musea getoond kunnen worden", legt directeur Philippe Van Cauteren uit.



"We willen tonen dat we als belangrijke grote instelling door een heel eenvoudige actie kenbaar kunnen maken dat we bezorgd zijn over de toekomst van een gevarieerd en rijk artistiek landschap in dit land. We moeten jonge makers vandaag het comfort kunnen geven om te experimenteren zodat we in de volgende generaties ook nog kunstenaars hebben waar we trots op zijn zoals Luc Tuymans, Berlinde De Bruyckere, Kati Heck en Rinus Van de Velde. En dat kan op een eenvoudige manier, door een erkenning, die zich ook financieel kan vertalen." De symbolische actie van het S.M.A.K. blijft voorlopig beperkt tot vandaag.