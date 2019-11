Qatar Airways stopt met vrachtvluchten van amper 38 kilometer tussen Maastricht en Luik

Het Luikse gemeenteraadslid Pierre Eyben (Vert Ardent) omschreef de korte vluchten vorige week in de Sudpresse-kranten als een "ecologische aberratie" (een afwijking). Maastricht en Luik liggen op amper 38 kilometer van elkaar.



Het gaat om een cargovlucht van Qatar Airways vanuit de Qatarese hoofdstad Doha naar Mexico, met een tussenlanding in Luik. Maar op vraag van een klant is Qatar Airways ook enkele keren in Maastricht geland en dan doorgevlogen naar Luik.

De luchtvaartmaatschappij heeft nu toegezegd dat ze geen nieuwe vluchten tussen Maastricht en Luik meer zal organiseren.