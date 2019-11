"Rechtvaardige rechters" ligt ook niet in waterput bij Sint-Baafskathedraal in Gent

In Gent heeft een nieuw onderzoek naar het verdwenen paneel "De rechtvaardige rechters" van "Het lam gods" opnieuw niets opgeleverd. Het gestolen schilderij werd gezocht in een waterput, maar tevergeefs.

Met een emmertje naar beneden

De waterput in kwestie werd eerst leeggepompt. "Daarna is de civiele bescherming afgedaald met een emmertje", zegt stadsgids Dirk Van Nieuwenhuyze. Allerlei spullen kwamen naar boven: muntjes, resten van houten stoelen en een houten deksel. "Toen het houten deksel naar boven kwam, was het een beetje spannend. Maar helaas, het is waarschijnlijk het oude deksel van de waterput."

Niet in maar naast de waterput?

De stadsgids kan zich verzoenen met de uitkomst: "Ik blijf ervan overtuigd dat mijn piste nog altijd een mogelijkheid is. Ik heb nu de waterput nagegaan, maar misschien zit het in de rest van het gebouw. Maar het is nu wel duidelijk dat het niet in de waterput ligt, dat is uitgesloten."

Volgens de stadsgids ligt het gestolen paneel misschien in de buurt van de waterput. "Ik ben natuurlijk geen speurneus, maar een stadsgids. Maar het gebouw daar is heel groot en oud, met veel geheime gangen, daar kan het misschien liggen."