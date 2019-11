Rob de Nijs over ziekte van Parkinson: "Enorme opluchting dat ik niet meer hoef te acteren op podium"

De bevestiging van de ziekte kwam er na verder onderzoek. "Jaren geleden was er al een indicatie tijdens een slaaponderzoek", zegt zijn vrouw Henriëtte. "Dat was jaren geleden. Het zat er. Maar zolang je het niet uitspreekt, is het er gewoon niet. De diagnose voelt uiteindelijk toch als een verdict. We gingen redelijk ontspannen naar huis, maar toen we thuis waren... Die diagnose daalde in, daar hebben we echt wel verdriet van gehad, vooral omdat je niet weet hoe het gaat verlopen."