Rusland mengt zich in Afrika: "Poetin wil zoveel mogelijk invloed krijgen zonder dat het veel geld kost"

Rusland is actief in Syrië, dat is bekend. Maar Rusland laat zich ook steeds nadrukkelijker gelden in Afrika. Dat is onder meer het geval in Libië, waar sinds de dood van dictator Khadaffi een strijd aan de gang is om de macht. Moskou mengt zich in de strijd met Russische huurlingen. Maar Libië is maar één voorbeeld, want de ambities van Rusland op het Afrikaanse continent reiken veel verder. "De Russische president Poetin probeert zoveel mogelijk invloed te krijgen zonder dat het veel geld kost", zegt onze buitenlandexpert Jan Balliauw.