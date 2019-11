Staking in gevangenis van Itter: verschillende cipiers gewond door 2 gedetineerden 

In de gevangenis van Itter, in Waals-Brabant is er opnieuw een staking uitgebroken, dat meldt de liberale vakbond. Volgens Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen is de aanleiding voor de staking een geval van agressie waarbij 2 cipiers lichtgewond raakten. Maar Jimmy Verlez van de christelijke vakbond ontkent dat en bevestigt dat er bij het incident 10 cipiers gewond raakten. De staking zou 24 uur duren. Begin deze week brak er al een staking uit na een eerder geval van agressie.