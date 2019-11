Sanctie voor agent die in de lucht schoot ingetrokken, vakbond wil nog altijd staken  

De sanctie zal er niet komen, maar toch wil de liberale vakbond nog altijd staken. "Alleen al het idee dat er een onderzoek werd opgestart, is voor ons een brug te ver", zegt VIncent Houssin van de liberale vakbond. "We gaan door met de acties. Ten eerste willen we honderd procent zeker zijn dat het commando wel degelijk 100 procent achter het personeel staat. Ten tweede willen we dat de veiligheid op de snelwegparkings verbetert, want de mensen moeten nu werken in onveilige omstandigheden."