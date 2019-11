Superman, Batman, the Thing, eigenlijk zijn ze Joods

Tijdens de eerste wereldoorlog komt een migratiegolf op gang van Europese joden die het antisemitisme in Europa ontvluchten. Ze vluchten naar de VS en komen vaak terecht in de arme wijken in New York, de Bronx, de Lower East Side, Brooklyn. En al snel verschijnen de eerste strips, vaak in een mengtaal tussen Jiddisch en Engels, het Yinglish. 'Abie the Agent' is er zo eentje, een commerçant die probeert om zijn weg te vinden in de Amerikaanse maatschappij. (zie video hierboven) De eerste Joodse strips gaan vooral over de moeilijke integratie en de queeste naar de American dream, maar het zijn gags doorspekt met Joodse humor.